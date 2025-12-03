Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Вернер может стать одноклубником Месси — Плеттенберг

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист и его окружение активно ведут диалог с клубом из Флориды касательно возможного трансфера в январе.

Срок действия трудового договора немецкого футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2026 года. Нападающий принял участие лишь в одном матче нынешнего текущего сезона. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Вернера составляет € 5 млн.

«Интер Майами» 6 декабря сыграет в финале плей-офф МЛС с «Ванкувер Уайткэпс».