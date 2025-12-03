Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Вернер может стать одноклубником Месси — Плеттенберг

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Вернер может стать одноклубником Месси — Плеттенберг
Комментарии

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист и его окружение активно ведут диалог с клубом из Флориды касательно возможного трансфера в январе.

Срок действия трудового договора немецкого футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2026 года. Нападающий принял участие лишь в одном матче нынешнего текущего сезона. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Вернера составляет € 5 млн.

«Интер Майами» 6 декабря сыграет в финале плей-офф МЛС с «Ванкувер Уайткэпс».

Материалы по теме
Фото
Карлос Алькарас встретился с Лионелем Месси и посетил игру «Интер Майами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android