Масалитин — о «Балтике»: дважды за сезон выиграть у «Спартака» — дорогого стоит

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Балтике» со счётом 0:1. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев получил прямую красную карточку за неприличный жест в первом тайме.

— Что можете сказать о жесте Талалаева в матче «Балтика» — «Спартак»?

— Это эмоции. Изначально Талалаев начинал как игрок в «Торпедо». Для этого клуба «Спартак» был очень хорошим раздражителем. Ты это переносишь как игрок, так и тренер. Да, не сдержался и повёл себя неподобающе, но на ошибках учатся. Понятно, будет дисквалификация. Игроки тоже показывают разные жесты. В Калининграде очень хорошие копчёные угри.

Наверное, Талалаев показал, что угостит таким угрём, если говорить про его жест (смеётся). Самое главное, чтобы он извинился и объяснил свою позицию. Дисквалификация пускай будет сопутствующим обстоятельством, но победа над «Спартаком» куда важнее. Два матча выиграть у «Спартака» за сезон — это дорогого стоит, — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в первом круге «Балтика» в гостях обыграла «Спартак» со счётом 3:0.