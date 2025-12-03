Стало известно, где пройдёт женский чемпионат Европы 2029 года

Женский чемпионат Европы по футболу 2029 года пройдёт в Германии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Исполнительный комитет УЕФА выбрал страну-хозяйку турнира в среду на заседании в Ньоне (Швейцария). Отметим, на проведение турнира также претендовали Дания и Швеция (совместно), а также отдельную заявку подавала Польша.

Чемпионат Европы 2025 года проходил в Швейцарии со 2 по 27 июля. Победителем турнира стала сборная Англии, победившая команду Испании в серии пенальти — 1:1 (3:1 пен.).

Женский чемпионат Европы получил статус официального турнира в 1990 году. До 1997 года чемпионат проводился каждые два года, затем промежуток был увеличен до четырёх лет. Всего участие в турнире принимают 52 сборные.