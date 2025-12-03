Скидки
«Обе ситуации для меня — урок». Тренер «Динамо» Ролан Гусев — о словах про Карпина и Личку
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил свои слова в адрес бывшего главного тренера команды Марцела Лички после его увольнения. Ранее российский специалист извинился перед покинувшим бело-голубых Валерием Карпиным, которого ранее раскритиковал.

«Хотел бы пояснить и слова, произнесённые после ухода Марцела Лички. Тогда после двух побед я сказал, что команда стала играть совершенно иначе. Тут тоже признаю: я не до конца правильно сформулировал то, что хотел сказать.

Марцел провёл отличную работу в «Динамо», а после того как он ушёл, мы действительно изменили действия в обороне: перестали играть один в один, в каждой ситуации у нас должно было быть преимущество в одного игрока. Это чисто футбольный момент. И до болельщиков и журналистов я не донёс мысль правильно.

Обе эти ситуации для меня – урок. Надеюсь, в будущем мне удастся избежать таких ошибок при общении с медиа», — приводит текст письма Гусева Sports.ru.

