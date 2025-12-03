«Страшно видеть, что с ним стало». Экс-игрок «Тоттенхэма» Карр — об Алли

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Карр поделился мнением о ситуации в карьере экс-игрока «шпор» Деле Алли, который в 29 лет пребывает без клуба после ухода из «Комо» в сентябре.

«Страшно видеть, что с ним стало. Ему всего 29 лет, пик его формы только что прошёл, но количество игр, которые он провёл за последние несколько лет, очень незначительно. Это очень тяжело. Похоже на травму: ты тренируешься изо всех сил, восстановление формы занимает время. Он очень соскучился по футболу. Судя по его риторике, Деле всё ещё жаждет играть. Но шансы на воплощение этого очень малы.

У него было несколько возможностей, но в «Комо» это не сработало. Очень сложно вернуться к такому темпу, к профессиональному уровню, потому что тело привыкает к этому уровню, когда не играешь, очень сложно снова наверстать упущенное. Думаю, именно это с ним и происходит. Не знаю всех тонкостей. Он будет получать травмы. Его организм ещё не привык к тому, чтобы вновь играть на высшем уровне. У него сейчас очень тяжёлое время. Тело Алли, возможно, совсем потеряет спортивную форму.

Даст ли ему кто-то другой шанс? Он топ-футболист, играл за сборную Англии, но это уже в прошлом. Важно лишь то, что происходит сейчас, а не его игра и достижения прошлого. Для него это последняя возможность. Получит ли Алли ещё один очень хороший шанс, да и захочет ли?» — приводит слова Карра Goal.com.