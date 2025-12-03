Скидки
Мостовой — о Баринове: у ребят золотое время, надо пользоваться, потом всё будет иначе

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о причинах возможного ухода капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает в конце сезона.

«Ясно, что для «Локомотива» уход Баринова будет потерей. Но мы же видим, что ничего вечного не бывает. Два года назад никто не знал про Батракова, а сейчас без него нельзя представить «Локомотив», так же и здесь. Баринова никто не знал в «Локо», когда он начал играть, а потом раз-раз — и дорос до капитана команды.

Это неизбежно. В сегодняшней ситуации на первом месте будет денежный вопрос. Если с «Локомотивом» не договорились? Договорились с ЦСКА. У ребят сейчас золотое время, этим надо пользоваться, потому что потом в жизни будет совсем по-другому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
