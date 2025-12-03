Скидки
Главный тренер «Монако» Поконьоли рассказал о травме Ансу Фати

Главный тренер «Монако» Поконьоли рассказал о травме Ансу Фати
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли перед матчем 15-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» рассказал о травме флангового нападающего Ансу Фати.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ансу Фати получил травму подколенного сухожилия во вторник в конце тренировки. Мы ждём результатов тестов сегодня. Это плохие новости», — приводит слова Поконьоли Sport.es.

Напомним, Ансу Фати перешёл в «Монако» из «Барселоны» в июле на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026. 23-летний футболист забил шесть голов в 14 матчах за французский клуб во всех турнирах. Ранее он установил рекорд, быстрее всех в истории Лиги 1 забив пять голов. На это ему понабилось всего 126 минут.

