Главный тренер «Монако» Поконьоли рассказал о травме Ансу Фати

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли перед матчем 15-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» рассказал о травме флангового нападающего Ансу Фати.

«Ансу Фати получил травму подколенного сухожилия во вторник в конце тренировки. Мы ждём результатов тестов сегодня. Это плохие новости», — приводит слова Поконьоли Sport.es.

Напомним, Ансу Фати перешёл в «Монако» из «Барселоны» в июле на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026. 23-летний футболист забил шесть голов в 14 матчах за французский клуб во всех турнирах. Ранее он установил рекорд, быстрее всех в истории Лиги 1 забив пять голов. На это ему понабилось всего 126 минут.