Футбол

Павел Мамаев: в планах пойти учиться на тренерскую категорию Pro

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от прохождения тренерской стажировки на базе московского «Динамо».

«Сегодня я закончил стажировку в рамках обучения на тренера. Прошёл её в «Динамо» у Ролана Гусева. Впечатления только хорошие, всё очень понравилось. Было видно, что у Гусева есть свои собственные идеи, которые он хочет привнести в команду. Теперь всё зависит от руководства, которое решит, останется ли Ролан во главе клуба.

За время стажировки и обучения реально получил ответы на кучу вопросов, которые интересовали меня, когда я был игроком. Узнал много нюансов тренерской работы, понял, почему в определённых ситуациях они действуют так, а не иначе. Теперь в планах сдать портфолио и пойти учиться дальше на категорию Pro.

Готов ли остаться работать в штабе у Гусева? Если буду нужен ему в роли помощника, с удовольствием рассмотрю это предложение. Мы ведь с ним ещё поиграть вместе успели. Почему бы не поработать друг с другом?» — приводит слова Мамаева Sport24.

