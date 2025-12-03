ФИФА обязала клубы отпустить вызванных на Кубок Африки футболистов до 15 декабря

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально объявила, что все клубы должны отпустить своих игроков, вызванных для участия в Кубке африканских наций, до 15 декабря. Турнир стартует в Марокко 21 декабря. В первом матче хозяйка чемпионата примет Коморские острова.

По информации журналиста Фабрицио Романо, федерация установила жёсткий срок, который направлен на предотвращение споров между клубами и национальными командами. Согласно новой директиве, игроки, вызванные на соревнования, должны будут присоединиться к своим национальным сборным за шесть дней до начала турнира.

Таким образом, некоторым клубам придётся расстаться со своими игроками раньше, чем они планировали. По данным источника, ФИФА выступит в качестве посредника в случае возникновения споров. Турнир продлится до 18 января.