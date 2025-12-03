Скидки
ФИФА обязала клубы отпустить вызванных на Кубок Африки футболистов до 15 декабря

ФИФА обязала клубы отпустить вызванных на Кубок Африки футболистов до 15 декабря
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально объявила, что все клубы должны отпустить своих игроков, вызванных для участия в Кубке африканских наций, до 15 декабря. Турнир стартует в Марокко 21 декабря. В первом матче хозяйка чемпионата примет Коморские острова.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Не начался
Коморские острова
По информации журналиста Фабрицио Романо, федерация установила жёсткий срок, который направлен на предотвращение споров между клубами и национальными командами. Согласно новой директиве, игроки, вызванные на соревнования, должны будут присоединиться к своим национальным сборным за шесть дней до начала турнира.

Таким образом, некоторым клубам придётся расстаться со своими игроками раньше, чем они планировали. По данным источника, ФИФА выступит в качестве посредника в случае возникновения споров. Турнир продлится до 18 января.

