Главная Футбол Новости

Представители Ирана примут участие в жеребьёвке ЧМ-2026 — Tehran Times

Федерация футбола Ирана пересмотрела свою позицию относительно участия в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года. Как сообщает Tehran Times, от Ирана на церемонию в Вашингтон отправятся два представителя: главный тренер сборной Амир Галенои и глава отдела международных связей Омид Джамали.

Напомним, ранее иранская делегация отказалась от участия в жеребьёвке из-за визовых ограничений со стороны США. Несколько членов делегации получили отказ в выдаче виз.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьёвка состоится в пятницу 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

