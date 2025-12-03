Скидки
Клубы Саудовской Аравии следят за ситуацией с Салахом. Игрока могут подписать в 2026 году

Саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия» могут подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, команды из Саудовской Аравии могут подписать форварда сборной Египта летом 2026 года, когда до окончания контракта африканца останется один год. Ранее Салах отказался от перехода Ближний Восток, переподписав трудовое соглашение с мерсисайдцами до лета 2027 года. В прессе появлялась информация, что египтянин мог бы получить более чем £ 500 млн за переезд в саудовскую Про-Лигу.

В нынешнем сезоне Салах в 17 матчах за клуб во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. В матче 13-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оставил футболиста в запасе.

