Уэсли Снейдер: Жозе Моуринью в «Интере» был для меня как отец

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о своём отношении к тренеру Жозе Моуринью, с которым он работал в стане «нерадзурри».

«Моуринью? Он был для меня как отец. То, как он убедил меня перейти в «Интер», было поистине особенным. Он называл себя особенным, это действительно так, но Жозе настоящий отец, объясню почему. Спустя шесть месяцев после начала сезона-2009/2010 он позвал меня к себе в кабинет утром в понедельник. В те выходные у нас была игра, он спросил: «Уэс, как ты себя чувствуешь?» Я сказал ему, что чувствую себя хорошо.

Был счастлив, мы продолжали выигрывать. Но Моуринью сказал: «Нет, вижу, ты немного устал». Я сказал: «Нет, мистер. Я в порядке». Он упорствовал: «Нет, нет, нет, нет, нет. Поезжай навестить сына». Мой сын жил в Нидерландах. Сказал Жозе, что не хочу ехать, потому что намерен играть в ближайшие выходные. Он сказал: «Нет, я прошу тебя, чтобы ты поехал и вернулся в четверг вечером. В пятницу возвращайся к тренировкам. У нас игра в субботу». Уточнил, значит ли это, что я могу потренироваться только один раз в пятницу. Он ответил: «Именно».

Итак, я полетел в Нидерланды, и в тот момент подумал, что Моуринью проявил себя как отец. Он хотел, чтобы я навестил сына, провёл с ним время и вернулся. И знаете, в четверг вечером снова летел в самолёте и понял: «Вот это да, что он для меня сделал». Не знаю, сделал бы другой тренер то же самое, но в субботу я должен был отплатить ему той же монетой, что и он. Моуринью относился так ко всем игрокам, не только ко мне», — приводит слова Снейдера Marca.