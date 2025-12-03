Снейдер: Ямаль быстро стал звездой в «Барсе» и потенциальным обладателем «Золотого мяча»

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о 18-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале и заявил, что его стоит оставить в покое.

– Слышал, ты говорил, когда ты молод и у тебя есть деньги и есть всё, ты никого не слушаешь, что случилось и с тобой. Происходит ли то же самое с Ламином Ямалем или с представителями его поколения?

– Когда я оглядываюсь на свою карьеру, вижу, что у игроков было больше ответственности. Сейчас ты никуда не можешь пойти, чтобы тебя кто-то не увидел, если тебя видят, этим пользуются. Тебя снимают на видео и показывают во всех новостях. Раньше всё было иначе, знаешь.

Это началось ближе к концу моей карьеры. Социальные сети стали невероятно популярными. Но хочу, чтобы молодые игроки снова почувствовали свою ответственность и принимали самостоятельные решения даже вне поля. Иногда в молодости приходится совершать ошибки. Не ошибаясь, невозможно подняться. Иногда приходится слегка упасть, но сейчас футбол стал более суровым.

У тренеров уже всё распланировано за игроков, но нет, им следует отпустить их. Дайте им жить своей жизнью. Ламин Ямаль присоединился к основному составу «Барселоны» в молодом возрасте и очень быстро адаптировался. Очень быстро стал звездой. За два года стал потенциальным обладателем «Золотого мяча».

Пусть они живут своей жизнью и совершают ошибки. Не будьте настолько строги, чтобы навязывать им свой образ действий. Они молоды, им тоже нужно жить своей жизнью, – приводит слова Снейдера Marca.