Сафонов может впервые в сезоне сыграть за «ПСЖ», Шевалье не тренировался — RMC Sport

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может появиться в стартовом составе в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном», так как участие основного голкипера клуба Люка Шевалье находится под вопросом. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, француз не тренировался с основной командой в среду. Опухоль на лодыжке, образовавшаяся после повреждения в игре с «Монако» (0:1), ещё не полностью спала. Отмечается, что тренерский штаб будет внимательно следить за состоянием Шевалье.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Во всех играх текущего сезона парижан в старте выступал Шевалье.

Комментарии
Новости. Футбол
