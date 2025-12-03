Уэсли Снейдер: Рафаэль Бенитес пришёл в «Интер» в худшее время для клуба

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о периоде работы в итальянском клубе под руководством Рафаэля Бенитеса.

«Бенитес — худший тренер в моей карьере? Что ж, думаю, это был и худший момент, когда он пришёл в «Интер». Это произошло после Жозе Моуринью, мы все были опечалены его уходом из команды. Бенитес пришёл в худшее время для клуба. Поэтому я должен быть честен. Ему было нелегко работать с нами, мы тоже создавали ему трудности. Не могли найти общий язык. Я встретился с Бенитесом пару месяцев назад, мы довольно хорошо поговорили. Он неплохой человек. Я и не говорил, что он плохой тренер, ведь Рафаэль добился больших результатов в футболе. Но Бенитес был неподходящим вариантом в то время», — приводит слова Снейдера Marca.