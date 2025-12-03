Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: Гусев высказался сгоряча, но вряд ли поменял точку зрения о физике «Динамо»

Булыкин: Гусев высказался сгоряча, но вряд ли поменял точку зрения о физике «Динамо»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на извинения исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. Ранее специалист попросил прощения за свои слова о слабой физической форме игроков бело-голубых после работы Валерия Карпина.

«Много кто чем недоволен, конечно, кто-то высказывается на этот счёт, а кто-то — нет. Ролан высказался сгоряча, но потом решил извиниться. Хотя думаю, вряд ли у него поменялась точка зрения, вряд ли он считает, что физически футболисты были готовы хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Ролан Гусев извинился перед Валерием Карпиным за слова после его увольнения из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android