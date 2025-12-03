Булыкин: Гусев высказался сгоряча, но вряд ли поменял точку зрения о физике «Динамо»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на извинения исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. Ранее специалист попросил прощения за свои слова о слабой физической форме игроков бело-голубых после работы Валерия Карпина.

«Много кто чем недоволен, конечно, кто-то высказывается на этот счёт, а кто-то — нет. Ролан высказался сгоряча, но потом решил извиниться. Хотя думаю, вряд ли у него поменялась точка зрения, вряд ли он считает, что физически футболисты были готовы хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.