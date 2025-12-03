Аршавин: воспитанников академии «Зенита» в командах РПЛ каждый год становится больше

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о воспитанниках петербургского клуба, выступающих в командах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Воспитанников академии «Зенита» в командах РПЛ каждый год становится только больше. Сейчас их количество превышает 30 человек, это показатель общей тренерской работы. Недавно Юрий Коледин присоединился к «Пари НН», а Никита Лобов дебютировал в стартовом составе за казанский «Рубин». Вадим Шилов, игрок 2008 года рождения, вышел в старте за «Зенит». Все футболисты понимают определённую степень ответственности и успешно представляют нашу школу», – приводит слова Аршавина Metaratings.