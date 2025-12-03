Булыкин: при равных деньгах от «Локо» и ЦСКА Баринов никуда бы не ушёл

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в московский ЦСКА. Ранее сообщалось, что полузащитник не собирается продлевать контракт с железнодорожниками.

«Переход в ЦСКА — это желание Баринова. Конечно, футболист в первую очередь смотрит на сумму контракта, если она превышает имеющуюся, понятное дело, ведёт переговоры. Футбольная карьера — она такая, надо заработать как можно больше денег. Если бы были равные деньги от «Локо» и ЦСКА, даю 100%, никуда бы Баринов не ушёл.

У армейцев больше денег и будут подъёмные. Есть над чем подумать, учитывая, что он игрок сборной, лидер и капитан «Локомотива». Его трансфер должен стоить каких-то денег. А тут можно заполучить такого футболиста бесплатно, поэтому можно и другую зарплату дать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.