Массимо Амброзини: именно Лаутаро Мартинес движет «Интер» вперёд

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини поделился мнением о критике в адрес нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Лаутаро редко ошибается на поле. Ему нужно научиться управлять своей ролью лидера команды, не беря на себя слишком много ответственности за некоторые ситуации, ведь это может лишить его ясности мышления. Из четырёх нападающих «Интера», когда он в форме, именно он движет команду вперёд», — приводит слова Амброзини FC Inter News со ссылкой на Cronache di Spogliatoio.

Лаутаро Мартинес выступает за «нерадзурри» с 2018 года. В 17 матчах нынешнего клубного сезона аргентинец забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

