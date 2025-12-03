Скидки
«Атлетик» — «Реал» Мадрид: Эдуарду Камавинга забил второй гол мадридцев на 42-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия». В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'    

Полузащитник Эдуарду Камавинга забил второй гол мадридцев на 42-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе на седьмой минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка при встрече в запасе. «Атлетик» расположился на восьмой строчке, набрав 20 очков.

В следующем матче «Реал» встретится с «Сельтой» (7 декабря), а «Атлетик» — с мадридским «Атлетико» (6 декабря).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
