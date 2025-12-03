Скидки
В качестве травмы защитника «Барселоны» на Transfermarkt указана депрессия

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не поможет своей команде в ближайших матчах из-за депрессии. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Ранее испанские СМИ рассказали, что уругваец обратился к клубу с просьбой о дополнительном отпуске, чтобы восстановиться психологически.

На сайте в профиле игрока в качестве причины недоступности Араухо для участия в ближайших матчах в разделе с травмами указан диагноз депрессия. Сроки восстановления защитника каталонцев при этом не уточняются.

Фото: Transfermarkt

Матч «Барселоны» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов УЕФА, который состоится во вторник, 9 декабря, Араухо пропустит из-за дисквалификации. Ранее сообщалось, что психологические трудности начались у защитника после удаления в матче ЛЧ, в котором сине-гранатовые уступили «Челси» (0:3).

