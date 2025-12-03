«Факел» проводит лучший сезон по темпу набранных очков в постсоветской истории команды. После 21 тура Лиги Pari «огнеопасные» набрали 48 очков. Об этом сообщает телеграм-канал воронежского клуба.

В нынешнем сезоне подопечные Олега Василенко выиграли 15 матчей, три раза сыграли вничью и трижды проиграли во втором дивизионе чемпионата России. В последний раз «Факел» выступал также успешно в 1984 году.

На данный момент воронежский клуб лидирует в Первой лиге, отрыв клуба от екатеринбургского «Урала», располагающегося на втором месте, составляет семь очков. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (36 очков) и костромской «Спартак» (34).