Дональд Трамп посетит церемонию жеребьёвки ЧМ-2026 — Джейкобс

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп лично посетит церемонию жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Также ожидается, что Трамп во время церемонии получит первую в истории Премию мира ФИФА.

Чемпионат мира по футболу пройдёт летом будущего года на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).