Уваров считает правильным, что Гусев извинился за свои слова перед Личкой и Карпиным

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров отреагировал на извинения тренера московского «Динамо» Ролана Гусева перед предшественниками Валерием Карпиным и Марцелом Личкой, чью работу подвергал критике после их отставок из московского клуба.

«Ты человек, который представляет команду. Прежде чем говорить, ты должен подумать что говоришь. А не потом извиняться. Сейчас Гусев исполняет обязанности главного тренера. Вся ответственность лежит на тебе. Значит за свои слова должен отвечать.

Ролан Гусев молодой тренер. Слышал его интервью после матча с «Ахматом». Видно, он ещё не очень способен общаться с журналистами. Это видно по ответам на вопросы, которые ему задавали. Ему сложновато. Но это приходит с опытом. Считаю, Ролан правильно сделал, что извинился за свои слова перед Личкой и Карпиным. Потому что ты сам ещё ничего абсолютно не сделал. Человек, прежде чем говорить, должен подумать», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.