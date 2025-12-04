Скидки
Вулверхэмптон — Ноттингем Форест, результат матча 3 декабря 2025, счет 0:1, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон». У «волков» до сих пор нет побед в АПЛ
Комментарии

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 72'    

Игор Жезус на 72-й минуте забил единственный мяч в этой игре.

После этой игры «Вулверхэмптон» с двумя очками находится на 20-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 15 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «волки» 8 декабря волки примут на своём поле «Манчестер Юнайтед», «лесники» 6 декабря на выезде сыграют с «Эвертоном».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
