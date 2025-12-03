Булыкин сравнил возможный переход Баринова в ЦСКА с бесплатными трансферами Месси и Мбаппе

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин сравнил возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в московский ЦСКА с трансферами нападающих Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в «ПСЖ» и «Реал» в статусе свободных агентов.

«Не знаю тонкостей и того, как шли переговоры. Понятно, такое происходит, когда затягивают переговоры с футболистами. В мире такое тоже случается. И Мбаппе, и Месси тоже бесплатно переходили в «Реал» Мадрид и «ПСЖ». Не вижу в этом ничего плохого, но в то же время это, конечно, недоработки «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Лионель Месси бесплатно перешёл в «ПСЖ» после истечения контракта с «Барселоной» летом 2021-го. Мбаппе бесплатно присоединился к мадридскому «Реалу» летом прошлого года.