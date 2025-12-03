Эммануэль Пети: «Барселоне» с такими защитниками Лигу чемпионов не выиграть

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети выразил уверенность, что «Барселона» не сможет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«В основном всё зависит от Ямаля. В команде есть топ-футболисты, но нет игроков мирового уровня, таких как Месси в своё время.

Можно ли выиграть ЛЧ с такими защитниками? Ни в коем случае! Это невозможно. Они очень много пропускают. Мы видели это в полуфинальных матчах с «Интером». Как можно пропустить семь голов в полуфиналах? Вы скажете мне: «Да, но они забили шесть». Однако если убрать Ямаля, что у «Барселоны» останется? Атака хороша, защита – нет. Это как казино: они всё поставили на Ламина.

Ямаль не сможет выиграть ЛЧ в одиночку. С огромным уважением отношусь к Месси, но и он бы вряд ли выиграл ЛЧ без Хави, Иньесты, Пуйоля и всех этих ребят», – приводит слова Пети Metro со ссылкой на Snabbare.