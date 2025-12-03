Алан Ширер отреагировал на 100-й гол Холанда в АПЛ

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер высказался после того, как норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 100-й мяч в АПЛ в матче с «Фулхэмом» (5:4) в 14-м туре чемпионата Англии.
«Молодец, Эрлинг. Твои цифры просто невероятны. Продолжай в том же духе», – написал Ширер в своём аккаунте в соцсети X.
Скандинавский форвард быстрее всех в истории АПЛ достиг отметки в 100 голов. Для этого ему потребовалось 111 матчей. Алан Ширер находится на втором месте, он поразил ворота соперников 100 раз в 125 играх. На третьей строчке располагается экс-форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 100 забитыми мячами в 142 встречах.
В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 20 голов и три результативные передачи.
- 3 декабря 2025
