Уваров: смысл держать человека в штабе «Динамо»? Дайте Гусеву поработать!

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался о работе Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо».

«Гусеву нужно дать попробовать возможность поработать. В конце прошлого сезона он принял команду, и команда выигрывала. В прошлом году руководство убрало Личку и поставило Гусева. Пришёл Карпин и Гусев остался в штабе. Так дайте ему поработать тогда!

Если вы его оставляете, значит, вы на что-то надеетесь. Считаю, что надо дать Гусеву поработать. Другое дело — как пойдёт. Шанс-то надо давать человеку. Или только на три игры? Тогда зачем вы держите человека в штабе? Какой смысл?

Однозначно можно дать поработать Гусеву до конца сезона. Кто сейчас из кандидатов есть? Просто так легко найти? Сейчас будет пауза, они поработают на сборах и команда привыкнет к Гусеву. Если вы держите в штабе человека, доверяйте и дайте ему возможность. Пусть он не родной, но динамовец!» — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

