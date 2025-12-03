«Наполи» победил «Кальяри» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Кальяри». Основное время матча завершилось результативной ничьей — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Наполи» — 9:8

На 28-й минуте форвард неаполитанцев Лоренцо Лукка открыл счёт в матче после передачи полузащитника Антонио Вергары. На 67-й минуте нападающий «Кальяри» Себастьяно Эспозито восстановил равенство в счёте. В серии пенальти команды нанесли по 10 ударов. Решающий гол забил защитник Алессандро Буонджорно.

Таким образом, «Наполи» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Италии, а «Кальяри» завершил выступления на турнире. Ранее путёвку в число восьми сильнейших команд турнира завоевали «Ювентус» и «Аталанта».