Наполи — Кальяри, результат матча 3 декабря 2025, счёт 1:1, 9:8 пен., 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Наполи» победил «Кальяри» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Кальяри». Основное время матча завершилось результативной ничьей — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Наполи» — 9:8

Кубок Италии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
9 : 8
Кальяри
Кальяри
1:0 Лукка – 28'     1:1 Эспозито – 67'    

На 28-й минуте форвард неаполитанцев Лоренцо Лукка открыл счёт в матче после передачи полузащитника Антонио Вергары. На 67-й минуте нападающий «Кальяри» Себастьяно Эспозито восстановил равенство в счёте. В серии пенальти команды нанесли по 10 ударов. Решающий гол забил защитник Алессандро Буонджорно.

Таким образом, «Наполи» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Италии, а «Кальяри» завершил выступления на турнире. Ранее путёвку в число восьми сильнейших команд турнира завоевали «Ювентус» и «Аталанта».

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
