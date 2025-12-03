Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бохум — Штутгарт, результат матча 3 декабря 2025, счёт 0:2, Кубок Германии 2025/2026

«Штутгарт» в большинстве обыграл «Бохум» в матче 1/8 финала Кубка Германии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «Бохум» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Штромпф – 12'     0:2 Ундав – 47'    
Удаления: Штромпф – 45+1' / нет

На 12-й минуте защитник «Бохума» Филипп Штромпф забил гол в свои ворота и вывел «Штутгарт» вперёд. На 45+1-й минуте Штромпф получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 47-й минуте нападающий Дениз Ундав удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» (4:2).

Материалы по теме
«Штутгарт» хочет подписать нападающего «Ноттингем Форест» Калимуэндо — Sky Germany
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android