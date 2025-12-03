«Штутгарт» в большинстве обыграл «Бохум» в матче 1/8 финала Кубка Германии
Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «Бохум» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Гости одержали победу со счётом 2:0.
Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Штромпф – 12' 0:2 Ундав – 47'
Удаления: Штромпф – 45+1' / нет
На 12-й минуте защитник «Бохума» Филипп Штромпф забил гол в свои ворота и вывел «Штутгарт» вперёд. На 45+1-й минуте Штромпф получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 47-й минуте нападающий Дениз Ундав удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.
Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» (4:2).
