«Штутгарт» в большинстве обыграл «Бохум» в матче 1/8 финала Кубка Германии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «Бохум» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 12-й минуте защитник «Бохума» Филипп Штромпф забил гол в свои ворота и вывел «Штутгарт» вперёд. На 45+1-й минуте Штромпф получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 47-й минуте нападающий Дениз Ундав удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» (4:2).