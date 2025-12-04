Скидки
Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла, результат матча 3 декабря 2025, счет 3:4, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» одолела «Брайтон», уступая по ходу встречи со счётом 0:2
Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Астон Вилла». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 ван Хекке – 9'     2:0 П. Торрес – 29'     2:1 Уоткинс – 37'     2:2 Уоткинс – 45+7'     2:3 Онана – 60'     2:4 Мален – 78'     3:4 ван Хекке – 83'    

Ян Паул ван Хекке вывел хозяев поля вперёд на девятой минуте, автогол Пау Торреса на 29-й минуте удвоил преимущество команды. Олли Уоткинс на 37-й минуте отыграл один мяч, а на 45+7-й минуте он оформил дубль. Амаду Онана обеспечил гостям преимущество на 60-й минуте, а на 78-й минуте отметился Дониэлл Мален. На 83-й минуте ван Хекке оформил дубль.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 22 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 27 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «чайки» 7 декабря примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед», «вилланы» 6 декабря дома сыграют с «Арсеналом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
