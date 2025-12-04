«Астон Вилла» одолела «Брайтон», уступая по ходу встречи со счётом 0:2

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Астон Вилла». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Ян Паул ван Хекке вывел хозяев поля вперёд на девятой минуте, автогол Пау Торреса на 29-й минуте удвоил преимущество команды. Олли Уоткинс на 37-й минуте отыграл один мяч, а на 45+7-й минуте он оформил дубль. Амаду Онана обеспечил гостям преимущество на 60-й минуте, а на 78-й минуте отметился Дониэлл Мален. На 83-й минуте ван Хекке оформил дубль.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 22 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 27 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «чайки» 7 декабря примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед», «вилланы» 6 декабря дома сыграют с «Арсеналом».