Альберт Риера продлил контракт с «Целе» до 2028 года. Тренером интересовался «Спартак»

«Целе» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Альбертом Риерой. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2028 года. Ранее появлялась информация об интересе к испанскому специалисту со стороны московского «Спартака» и «Црвены Звезды».

«Причин для продления контракта несколько. Во-первых, монстр, которого мы создали в «Целе», всё ещё голоден. Голоден до новых успехов – в национальном чемпионате, в кубке и в европейских турнирах. Когда я говорю, что «Целе» может на равных соперничать с любым соперником в Европе, я действительно в это верю и стою за каждым словом. У нас ещё много незавершённой работы.

Во-вторых, постоянно повторял, что чувствую себя в «Целе» счастливым и любимым. Люди в клубе доверяют мне. Я доверяю им. Поддержка на стадионе растёт всё больше. Зачем мне уходить от чего-то настолько прекрасного? В футболе слишком часто случается так, что в погоне за большим ты торопишься с решением. В «Целе» у меня есть, и я в этом уверен – иначе продления бы не произошло, – все условия, чтобы вместе с клубом подняться в число лучших в Европе. Клуб развивается, я расту как личность, и самое важное – у меня есть парни, с которыми нас связывают особое уважение, доверие и работа ради общей цели. Наша работа ещё не завершена», – приводит слова Риеры сайт «Целе».