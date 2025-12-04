«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 14-го тура АПЛ

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Микель Мерино забил гол на 11-й минуте. Букайо Сака отметился на 90+1-й минуте

После этой игры «Арсенал» с 33 очками находится на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 19 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «канониры» 6 декабря на выезде встретятся с «Астон Виллой», «пчёлы» в тот же день в гостях сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».