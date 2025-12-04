Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Брентфорд, результат матча 3 декабря 2025, счёт 2:0, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 14-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Мерино – 11'     2:0 Сака – 90+1'    

Микель Мерино забил гол на 11-й минуте. Букайо Сака отметился на 90+1-й минуте

После этой игры «Арсенал» с 33 очками находится на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 19 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «канониры» 6 декабря на выезде встретятся с «Астон Виллой», «пчёлы» в тот же день в гостях сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсеналу» интересен вингер «Айнтрахта» стоимостью € 70 млн — Sky Sport Germany
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android