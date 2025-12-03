Скидки
«Аль-Ахли» объявил о продлении контракта с Мерихом Демиралом

«Аль-Ахли» объявил о продлении контракта с Мерихом Демиралом
«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии в социальных сетях объявил о продлении контракта с защитником Мерихом Демиралом.

Срок действия нового соглашения турецкого игрока с саудовским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Демирал является воспитанником «Карамюрсельспора» и «Фенербахче». Ранее на взрослом уровне он выступал за «Сассуоло», «Ювентус», «Аталанту» и другие команды. За «Аль-Ахли» защитник играет с августа 2023 года. За эту команду он провёл на данный момент 81 матч, забив три гола и отдав четыре голевые передачи. В составе клуба защитник выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии и Лигу чемпионов АФК.

