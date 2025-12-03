«Атлетик» — «Реал» Мадрид: Эдуарду Камавинга покинул поле из-за травмы на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия». В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано. Счёт в матче — 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек гостей Эдуарду Камавинга покинул поле из-за травмы на 69-й минуте. Ранее нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в матче на седьмой минуте. Полузащитник Эдуарду Камавинга забил второй гол мадридцев на 42-й минуте. Мбаппе оформил дубль на 59-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка при встрече в запасе. «Атлетик» расположился на восьмой строчке, набрав 20 очков.

В следующем матче «Реал» встретится с «Сельтой» (7 декабря), а «Атлетик» — с мадридским «Атлетико» (6 декабря).