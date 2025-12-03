Левандовски и Холанд возглавили рейтинг бомбардиров Европы без учёта пенальти — StatMuse

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски возглавляет рейтинг лучших бомбардиров топ-5 европейских лиг за последнее десятилетие без учёта голов с пенальти. Об этом сообщает статистический портал StatMuse. На второй строчке располагается нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

На счету поляка 144 забитых мяча. Норвежец отличился с игры 137 раз. На третьей строчке со 133 голами располагается нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Четвёртое место у нападающего «Баварии» Гарри Кейна (122 гола).

Отмечается, что ни один футболист, помимо перечисленных выше, не преодолел отметку в 99 забитых мячей в топ-5 лигах Европы без учёта голов с пенальти в последнее десятилетие.