Мадридский «Реал» разгромил «Атлетик» из Бильбао. У Мбаппе два гола и ассист

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия». В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Победу в матче со счётом 3:0 одержала команда гостей.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в матче на седьмой минуте. Полузащитник Эдуарду Камавинга забил второй гол мадридцев на 42-й минуте с передачи французского форварда. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль на 59-й минуте. Хавбек гостей Камавинга покинул поле из-за травмы на 69-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. «Атлетик» расположился на восьмой строчке, набрав 20 очков.

В следующем матче «Реал» встретится с «Сельтой» (7 декабря), а «Атлетик» — с мадридским «Атлетико» (6 декабря).