Ливерпуль — Сандерленд, результат матча 3 декабря 2025, счет 1:1, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» избежал поражения в матче АПЛ с «Сандерлендом»
Комментарии

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Сандерленд». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе Энфилд (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

Шемсдин Тальби на 67-й минуте вывел гостей вперёд, Норди Мукиэле на 81-й минуте сравнял счёт, отличившись автоголом.

После этой игры «Ливерпуль» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 23 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «красные» 6 декабря на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «чёрные коты» в тот же день в гостях встретятся с «Манчестер Сити».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
