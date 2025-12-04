«Ливерпуль» избежал поражения в матче АПЛ с «Сандерлендом»

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Сандерленд». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе Энфилд (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Шемсдин Тальби на 67-й минуте вывел гостей вперёд, Норди Мукиэле на 81-й минуте сравнял счёт, отличившись автоголом.

После этой игры «Ливерпуль» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 23 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «красные» 6 декабря на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «чёрные коты» в тот же день в гостях встретятся с «Манчестер Сити».