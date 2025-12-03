Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьёвке ЧМ по футболу — 2026

Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьёвке ЧМ по футболу — 2026
Комментарии

В жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится следующим летом на стадионах Канады, США и Мексики, примут участие звёзды спорта, представляющие не только мир футбола. Об этом сообщает официальный аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА).

В данном мероприятии будут задействованы: экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, игроки в американский футбол Илай Мэннинг и Том Брэди, бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки, бейсболист «Нью-Йорк Янкис» Аарон Джадж и звезда мирового баскетбола Шакил О'Нил. В качестве ведущей мероприятия выступит Саманта Джонсон.

Материалы по теме
Дональд Трамп посетит церемонию жеребьёвки ЧМ-2026 — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android