Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьёвке ЧМ по футболу — 2026

В жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится следующим летом на стадионах Канады, США и Мексики, примут участие звёзды спорта, представляющие не только мир футбола. Об этом сообщает официальный аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА).

В данном мероприятии будут задействованы: экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, игроки в американский футбол Илай Мэннинг и Том Брэди, бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки, бейсболист «Нью-Йорк Янкис» Аарон Джадж и звезда мирового баскетбола Шакил О'Нил. В качестве ведущей мероприятия выступит Саманта Джонсон.