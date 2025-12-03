Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов за один календарный год, лидер рейтинга — Месси

Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов за один календарный год, лидер рейтинга — Месси
Комментарии

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов, забитых за один календарный год. Мячи француза в ворота «Атлетика» (3:0) в 19-м туре Ла Лиги стали для него 61-м и 62-м в 2025 году. Таким образом, нападающий превзошёл достижение португальца Криштиану Роналду, забившего в 2014 году 61 гол.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

Лидером рейтинга является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году он записал на свой счёт 91 забитый мяч.

Топ-10 лучших бомбардиров за один календарный год в истории:

1. Лионель Месси (2012) — 91 гол.
2. Герд Мюллер (1972) — 85 голов.
3. Пеле (1958) — 75 голов.
4. Пеле (1965) — 72 гола.
5. Зико (1979) — 72 гола.
6. Ромарио (2000) — 72 гола.
7. Роберт Левандовски (2021) — 69 голов.
8. Криштиану Роналду (2013) — 69 голов.
9. Криштиану Роналду (2012) — 63 гола.
10. Килиан Мбаппе (2025) — 62 гола.

Материалы по теме
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android