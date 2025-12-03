Головин: чувствую себя лидером «Монако», но на роль капитана не претендую

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что чувствует себя лидером команды, несмотря на отсутствие капитанской повязки.

«Не претендую на роль капитана. Два года назад было решено, что капитаном станет Денис Закария, так как он владеет пятью языками, умеет мотивировать команду и заслуживает эту роль больше меня.

Я получаю удовольствие от игры в «Монако» и за последние сезоны всё больше чувствую себя лидером. В раздевалке я немногословен, но в сложные моменты для команды могу взять на себя эту ответственность. В остальном предпочитаю показывать пример именно игрой на поле», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».