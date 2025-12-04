Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Челси, результат матча 3 декабря 2025, счет 3:1, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Лидс Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Челси». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «павлины». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
1:0 Бийол – 6'     2:0 Танака – 43'     2:1 Нету – 50'     3:1 Калверт-Льюин – 72'    

Яка Бийол вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте, Ао Танака на 43-й минуте удвоил преимущество команды. Педру Нету на 50-й минуте отыграл один мяч, но на 72-й минуте отметился Доминик Калверт-Льюин.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 14 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «павлины» 6 декабря примут на своём поле «Ливерпуль», «синие» в тот же день на выезде встретятся с «Борнмутом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Энцо Фернандес: «Челси» претендует на титул АПЛ и финал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android