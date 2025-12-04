«Лидс Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ

Завершён матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Челси». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «павлины». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Яка Бийол вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте, Ао Танака на 43-й минуте удвоил преимущество команды. Педру Нету на 50-й минуте отыграл один мяч, но на 72-й минуте отметился Доминик Калверт-Льюин.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 14 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «павлины» 6 декабря примут на своём поле «Ливерпуль», «синие» в тот же день на выезде встретятся с «Борнмутом».