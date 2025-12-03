ФИФА и Lego выпустят конструктор с Кубком мира в честь ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) совместно с компанией Lego выпустят набор с главным футбольным трофеем — Кубком мира. Об этом сообщает официальный сайт организации. Выпуск специального конструктора приурочен к предстоящему чемпионату мира — 2026.

Кубок мира можно будет собрать в масштабе 1:1. Всего в наборе будет 2842 детали. Совместный продукт Lego и ФИФА поступит в продажу в преддверии начала группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Главный футбольный турнир мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. Первый матч соревнования будет сыгран 11 июня 2026 года. Завершится чемпионат финальным матчем, который запланирован на 19 июля.