Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА и Lego выпустят конструктор с Кубком мира в честь ЧМ-2026

ФИФА и Lego выпустят конструктор с Кубком мира в честь ЧМ-2026
Комментарии

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) совместно с компанией Lego выпустят набор с главным футбольным трофеем — Кубком мира. Об этом сообщает официальный сайт организации. Выпуск специального конструктора приурочен к предстоящему чемпионату мира — 2026.

Кубок мира можно будет собрать в масштабе 1:1. Всего в наборе будет 2842 детали. Совместный продукт Lego и ФИФА поступит в продажу в преддверии начала группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Главный футбольный турнир мира пройдёт в США, Канаде и Мексике. Первый матч соревнования будет сыгран 11 июня 2026 года. Завершится чемпионат финальным матчем, который запланирован на 19 июля.

Материалы по теме
Неймар проводит худший сезон в карьере. Анчелотти всё равно возьмёт его на ЧМ-2026?
Неймар проводит худший сезон в карьере. Анчелотти всё равно возьмёт его на ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android