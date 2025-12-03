Скидки
Вратарь махачкалинского «Динамо» Магомедов сравнил игровые качества Дзюбы и Кордобы

Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов сравнил нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу и форвард «Краснодара» Джона Кордобу.

– Кордоба или Дзюба?
– Давайте возьмем Дзюбу. Лучший бомбардир в истории России!

– То есть это с патриотичных позиций?
– Нет, ни в коем случае. Как играет Артём головой, как он ставит корпус, он лучший в России. Если сравнивать с Кордобой, то тем более для меня Артём лучше.

– А если взять ещё кого‑то из оппонентов, кто юркий, быстрый, хитрый, с кем сложно?
– Сложно было, наверное, с Маркиньосом из «Спартака». Самый резкий, взрывной, очень быстро работает с мячом, – сказал Магомедов в эфире Матч ТВ.

В нынешнем сезоне Кордоба в 22 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Дзюба в 15 встречах набрал 5+4 очка по системе «гол+пас».

