Вратарь махачкалинского «Динамо» Магомедов сравнил игровые качества Дзюбы и Кордобы

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов сравнил нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу и форвард «Краснодара» Джона Кордобу.

– Кордоба или Дзюба?

– Давайте возьмем Дзюбу. Лучший бомбардир в истории России!

– То есть это с патриотичных позиций?

– Нет, ни в коем случае. Как играет Артём головой, как он ставит корпус, он лучший в России. Если сравнивать с Кордобой, то тем более для меня Артём лучше.

– А если взять ещё кого‑то из оппонентов, кто юркий, быстрый, хитрый, с кем сложно?

– Сложно было, наверное, с Маркиньосом из «Спартака». Самый резкий, взрывной, очень быстро работает с мячом, – сказал Магомедов в эфире Матч ТВ.

В нынешнем сезоне Кордоба в 22 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Дзюба в 15 встречах набрал 5+4 очка по системе «гол+пас».