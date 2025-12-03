Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Франк Эз: я был готов уйти из «Ниццы»

Тренер Франк Эз: я был готов уйти из «Ниццы»
Комментарии

Главный тренер «Ниццы» Франк Эз заявил о своём намерении остаться в клубе, несмотря на эпизод с избиением футболистов фанатами клуба.

«Действительно думал об уходе из клуба, даже более того. Но я остаюсь ради человечности. Не спал той ночью и сказал себе, что не могу просто взять и уйти. Я был готов покинуть команду, руководство об этом знало. То, что произошло в воскресенье, стало последней каплей», — приводит слова Эза L’Équipe.

На данный момент «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1. Ранее болельщики команды избили некоторых игроков «орлов» и требовали отставки тренера на фоне текущих результатов клуба.

Материалы по теме
Официально
Французская футбольная лига отреагировала на избиение игроков «Ниццы» фанатами клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android