Тренер Франк Эз: я был готов уйти из «Ниццы»

Главный тренер «Ниццы» Франк Эз заявил о своём намерении остаться в клубе, несмотря на эпизод с избиением футболистов фанатами клуба.

«Действительно думал об уходе из клуба, даже более того. Но я остаюсь ради человечности. Не спал той ночью и сказал себе, что не могу просто взять и уйти. Я был готов покинуть команду, руководство об этом знало. То, что произошло в воскресенье, стало последней каплей», — приводит слова Эза L’Équipe.

На данный момент «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1. Ранее болельщики команды избили некоторых игроков «орлов» и требовали отставки тренера на фоне текущих результатов клуба.