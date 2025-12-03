Скидки
Мбаппе стал первым игроком в топ-5 лигах Европы, набравшим 20 очков в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 19-го туре Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0) и стал первым игроком в пяти ведущих лигах Европы, набравшим в этом сезоне 20 очков в чемпионате страны. Об этом сообщает StatMuse в социальной сети Х.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

Всего в нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. За мадридский клуб француз выступает с июля 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Также отметим, что Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов, забитых за один календарный год (62).

