Мбаппе стал первым игроком в топ-5 лигах Европы, набравшим 20 очков в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 19-го туре Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0) и стал первым игроком в пяти ведущих лигах Европы, набравшим в этом сезоне 20 очков в чемпионате страны. Об этом сообщает StatMuse в социальной сети Х.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. За мадридский клуб француз выступает с июля 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Также отметим, что Мбаппе вошёл в топ-10 по количеству голов, забитых за один календарный год (62).