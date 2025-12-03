Скидки
«Спасибо за совет, данный ещё в 2022-м». Холанд поделился архивным фото с Ширером

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился архивным фото с лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги Аланом Ширером, сделанном в 2022 году. Ранее англичанин поздравил норвежца с 100-м голом в АПЛ, забитым в 14-м туре с «Фулхэмом» (5:4).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

В ответ на публикацию Ширера Холанд выложил в соцсети X скриншот своей публикации, сделанной 3 августа 2022 года. «Взял несколько советов у этого парня», — подписал Холанд совместное фото с Ширером в 2022 году.

Фото: Эрлинг Холанд в соцсети X

«Спасибо за совет еще в 2022 году — он оправдал себя», — подписал фото в соцсети X Холанд после достижения отметки в 100 забитых мячей в АПЛ.

