«Спасибо за совет, данный ещё в 2022-м». Холанд поделился архивным фото с Ширером

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился архивным фото с лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги Аланом Ширером, сделанном в 2022 году. Ранее англичанин поздравил норвежца с 100-м голом в АПЛ, забитым в 14-м туре с «Фулхэмом» (5:4).

В ответ на публикацию Ширера Холанд выложил в соцсети X скриншот своей публикации, сделанной 3 августа 2022 года. «Взял несколько советов у этого парня», — подписал Холанд совместное фото с Ширером в 2022 году.

Фото: Эрлинг Холанд в соцсети X

«Спасибо за совет еще в 2022 году — он оправдал себя», — подписал фото в соцсети X Холанд после достижения отметки в 100 забитых мячей в АПЛ.