«Нельзя закрывать глаза на произошедшее». Тренер «Ниццы» Эз — об избиении игроков фанатами

Главный тренер «Ниццы» Франк Эз поделился мнением об эпизоде с избиением футболистов клуба фанатами «орлов».

«То, через что нам пришлось пройти, — просто неприемлемо вне зависимости от выполняемой работы. Быть в опасности подвергнуться физическому насилию — возмутительно. Всё могло сложиться намного хуже. Мы не можем просто закрыть глаза на произошедшее. Когда я слышу, будто ничего серьёзного не произошло… Некоторых наших игроков просто избили. Спортивный директор также был избит, на него плевали. И не надо говорить мне, что этого не было. Нужно отвечать за свои поступки, но здесь мы этого не увидели», — приводит слова Эза L’Équipe.