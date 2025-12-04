Скидки
Головин: Погба всем в «Монако» помогает, объясняет, когда защищаться, когда прессинговать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился своими впечатлениями от работы с хавбеком Полем Погба.

«Можно сказать, что Поль с нами недавно, но назвать его обычным игроком нельзя. Он очень приятный парень, от него исходит много позитива. Как только Погба оказался готов вернуться на поле, все почувствовали его энергию. Он очень общительный, всем помогает, объясняет, когда защищаться, когда прессинговать… С ним мы намного сильнее! Полю нужно время, но я уверен, что он вернётся в свою лучшую форму», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».

Напомним, французский футболист этим летом перешёл в «Монако» в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга.

